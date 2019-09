Abp Marek Jędraszewski o "ciemnych siłach związanych z seksem". "Próbuje się niszczyć dzieci"

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski w niedzielę przewodniczył mszy w Kalwarii Zebrzydowskiej. W nabożeństwie brali udział m.in. prezydent Andrzej Duda i uczestnicy 27. Pielgrzymki Rodzin Archidiecezji Krakowskiej.

REKLAMA

- Pierwotne błogosławieństwo Boga spoczywa na kobiecie i mężczyźnie, jednoczących się w jedno ciało po to, by mieć własne potomstwo, a w konsekwencji budować naród i w tym rozwoju z pokolenia na pokolenie upatrywać znak nieomylny bożego błogosławieństwa – mówił arcybiskup. Dodał jednak, że "współczesna kultura kwestionuje to wszystko, w sposób niekiedy brutalny, agresywny, świętokradczy".

Czytaj więcej: Abp Jędraszewski dziękuje Kaczyńskiemu za wsparcie. "Wiem, że wielu księży się za mnie modli"

Abp Marek Jędraszewski o "ideologii gender i LGBT"

– Stwierdzono, że nie rozum, ale ciemne siły związane z seksem, to jest istota człowieka. Głosi się to dzisiaj w postaci ideologii gender i LGBT. Próbuje się to systematycznie wprowadzać w życie całych społeczeństw i narodów poprzez kartę WHO, Światowej Organizacji Zdrowia - stwierdził abp Marek Jędraszewski.

Nawiązał w ten sposób do standardów Światowej Organizacji Zdrowia, która stworzyła poradnik dotyczący edukacji seksualnej. Jest on skierowany do rodziców, opiekunów i nauczycieli, by ci zdawali sobie sprawę z problemów typowych dla danego etapu rozwoju dziecka.

- W ten sposób próbuje się niszczyć już same małe, jeszcze przedszkolne dzieci, odbierając im prostotę spojrzenia i czystość ich oczu. Tę piękną postawę niewinności, która nas, starszych, tak często wzrusza. To chce się im odebrać i chce się zniszczyć, planując w ten sposób także niszczenie całych społeczeństw i narodów

- oburzał się Jędraszewski, odnosząc się do działań Światowej Organizacji Zdrowia.

- Nie dziwmy się tej destrukcji i małżeństwa i rodziny, a także planowanej destrukcji narodów, które mają być pozbawione właśnie tej więzi, sięgającej przeszłości, historii naszych ojców. To ma być zastąpione rzeczywistością singli w ramach też kolejnej ideologii - multikulti - dodał później duchowny.

Abp Marek Jędraszewski o "tęczowej zarazie"

W sierpniu duchownego spotkała fala krytyki po słowach, które wygłosił podczas obchodów 75. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego w Bazylice Mariackiej w Krakowie. - Czerwona zaraza już po naszej ziemi nie chodzi. Co wcale nie znaczy, że nie ma nowej, która chce opanować nasze dusze, serca i umysły. (...) Nie czerwona, ale tęczowa - mówił abp Marek Jędraszewski z ambony.

Metropolita tłumaczył później w Radiu Maryja, że nie miał zamiaru nikogo obrazić. - Używając pojęcia "tęczowa zaraza", mówiłem o ideologii, a nie o ludziach, którzy tę ideologię głoszą. Trzeba te dwie rzeczy bardzo wyraźnie odróżnić (...). A Kościół ludzi nie potępia - potępia zło, także zło, które przyjmuje kształt określonej ideologii - przekonywał abp Jędraszewski.