Dolnośląskie. Samochód zderzył się z betoniarką. Kierowca auta zginął na miejscu

Do wypadku doszło po godz. 13 na drodze wojewódzkiej nr 328 między miejscowościami Brochocin i Łukaszów w woj. dolnośląskim. Jak podaje "Gazeta Złotoryjska", kierowca volkswagena najprawdopodobniej zjechał na przeciwległy pas i przez to zderzył się ciężarówką służącą do przewożenia betonu.

Mężczyzna został zakleszczony w aucie, do wydobycia kierowcy było konieczne użycie narzędzi hydraulicznych. Kierowca volkswagena zmarł mimo reanimacji.