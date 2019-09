Kozienice. 6-latka zanosiła się płaczem w oknie. W domu były dzieci dwóch kobiet, które poszły na imprezę

W czwartek w nocy mieszkańców jednego z bloków w Kozienicach obudził krzyk małego dziecka. Gdy jeden z lokatorów wyszedł na balkon, zobaczył stojącą na parapecie 6-latkę. Policja relacjonuje, że dziewczynka zanosiła się płaczem i wołała "mamusiu wróć do domu". Gdy powiadomieni o sprawie funkcjonariusze dotarli pod wskazany adres, okazało się, że w mieszkaniu nie ma osób dorosłych.

Kozienice. Młode matki zostawiły dzieci bez opieki i poszły na imprezę

Po wejściu do środka policjanci odkryli, że oprócz 6-latki w środku była jeszcze dwójka małych dzieci w wieku 3 i 4 lat pozostawione bez jakiejkolwiek opieki.

Dzieci płakały i krzyczały. Po pewnym czasie i rozmowie z policjantami uspokoiły się

- informuje policja. W tym samym czasie uwagę jednego z funkcjonariuszy zwróciły krzyki dobiegające z pobliskiego parkingu. Okazało się, że były to dwie kobiety w wieku 23 i 25 lat - matki pozostawionych w domu dzieci, które wracały z nocnej imprezy. Były kompletnie pijane - obie miały w organizmie około 2 promili alkoholu.

Na miejsce wezwano dwie karetki pogotowia. Decyzją lekarza dzieci zostały pozostawione na obserwacji w szpitalu. Ich matki zostały zatrzymane i trafiły do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu usłyszą zarzuty narażenia swoich dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Za to przestępstwo grozi do 5 lat więzienia.