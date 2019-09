Małgorzata Kidawa-Błońska prezentuje program Koalicji Obywatelskiej. Są w nim jej autorskie propozycje

W programie wyborczym Koalicji Obywatelskiej znalazły się punkty dotyczące najważniejszych problemów Polaków. Listę tę, jak zaznaczyła Małgorzata Kidawa-Błońska, stworzono na podstawie rozmów z Polakami. Na ich podstawie stworzono plan naprawy służby zdrowia i systemu edukacji, dbałości o interesy przedsiębiorców, środowisko naturalne, prawa kobiet i seniorów. Kandydatka na premiera zapowiedziała m.in.

skrócenie oczekiwania do lekarzy specjalisty do maksymalnie 21 dni;

maksymalne odciążenie lekarzy od biurokracji;

przywrócenie nocnej i świątecznej opieki, co ma odciążyć SOR-y;

zmniejszenie umieralności na raka i czerpanie na to funduszy z UE;

zatrzymanie wycinania lasów, używania plastiku, sprowadzania do Polski śmieci i węgla z Rosji;

zalegalizowanie związków partnerskich;

wprowadzenie systemu opieki domowej nad seniorami na przykładzie stworzonego przez prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka systemu, który funkcjonuje w jego mieście.

- Program musi być żywy i nadążać za potrzebami ludzi. I taki program będziemy robić - podkreśliła Małgorzata Kidawa-Błońska.

Autorskie propozycji Kidawy-Błońskiej w programie KO

Ważną częścią programu Koalicji Obywatelskiej są autorskie pomysły Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Dotyczą one m.in. problemów seniorów. Z jej inicjatywy w programie znalazły się m.in. premia emerytalna nawet do 20 tys. złotych oraz zwolnienie emerytury z PIT dla seniorów pracujących oraz czeki opiekuńcze do 1000 złotych dla rodzin na opiekę nad seniorami, którzy nie są w stanie pracować.

Małgorzata Kidawa-Błońska uzupełniła też swoimi pomysłami pakiet dotyczący kobiet. Znajdzie się w nich m.in.

zrównanie płac na tych samych stanowiskach;

konsekwentne ściganie sprawców przemocy domowej i seksualnej;

wprowadzenie dwumiesięcznego płatnego urlopu tacierzyńskiego;

bezpłatny dostęp do in vitro i znieczulenia przy porodzie.

W jej planach jest również wprowadzenie darmowego internetu dla osób do 24. roku życia. - Wykluczenie cyfrowe o wiele większym problemem, musimy dać równy start w dorosłość - podkreśliła Małgorzata Kidawa-Błońska.

Kandydatka na premiera chciałaby również stworzyć jasne i przejrzyste prawo podatkowe, promujące rozwój firm i dbające o polskich przedsiębiorców. Zapowiedziała, że po zmianie prawa przez Koalicję Obywatelską zyski, które zostają w firmie, nie będą dłużej objęte podatkiem CIT.

Ostatnim punktem, który pojawił się w programie Koalicji z inicjatywy Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, jest kwestia kultury. Polityk zapewniła, że wprowadzona zostanie przejrzystość konkursów i przyznawania środków finansowych, bogaty system stypendialny dla twórców, a także ograniczony zostanie do minimum wpływ urzędników na kulturę i artystów.

- Naprawimy media publiczne - podkreśliła i dodała, że Koalicja zlikwiduje abonament. - Naród który traci kulturę, traci tożsamość - zaznaczyła.

- Warto próbować. To jedyny sposób, żebyśmy któregoś dnia obudzili się w Polsce, w której chce się żyć w której każdy człowiek czuje się ważny, a władza daje przykład pokory, pracowitości i dobrych obyczajów - podsumowała prezentację programu kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera.

Hasłem wyborczym Koalicji Obywatelskiej jest "Jutro może być lepsze".

Po prezentacji programu przez Małgorzatę Kidawę-Błońską, głos zabrało siedem kobiet, które opowiedziały o szczegółach zmian w każdej dziedzinie ujętej w programie. Wśród nich były m.in. Kamila Gasiuk-Pihowicz, Barbara Nowacka i Katarzyna Lubnauer.