"Łapcie go", "weź go za ręce". W Klawkowie grupa dzieci brutalnie znęcała się nad 9-latkiem

Nagrania z brutalnej napaści na chłopca w miejscowości Klawkowo w powiecie chojnickim pojawiają się w mediach społecznościowych. Widzimy na nich grupę kilku-kilkunastu osób, które atakują 9-latka. Chłopiec jest przewracany, bity, kopany i przezywany. Na jednym z filmów widać, jak grupa chłopaków przyciska go do ziemi. "Łapcie go", "dawaj go" "weź go za ręce jeszcze" - słychać na filmach.

Klawkowo. Grupa agresywnych dzieci zaatakowała ośmiolatka

O sprawie dowiedziała się matka chłopca, bo jedno z nagrań zobaczył jej krewny. Kobieta zgłosiła policji znęcanie się nad synem. Funkcjonariusze zabezpieczyli i przeanalizowali materiały filmowe. - Znamy już dane wszystkich nieletnich, którzy brali w tym udział. Są to dzieci od 10 do 13 lat, chodzi o grupę ośmiu osób. Będziemy przesłuchiwali nieletnich i ustalali, jak długo trwał ten proceder - mówi Gazeta.pl sierż. sztab. Justyna Przytarska, rzeczniczka prasowa KPP w Chojnicach.

Sprawa trafi do Sądu Rejonowego w Chojnicach