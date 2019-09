Można sprawdzić ile osób nosi takie samo nazwisko? Najwięcej Nowaków i Kowalskich

Ministerstwo Cyfryzacji zachęca Polaków do odwiedzenia portalu Otwarte Dane. Z dostępnych tam informacji możemy dowiedzieć się m.in. ile jest w Polsce osób, które noszą to samo nazwisko, co my i czy wśród obywateli Polski jest osoba, która ma na nazwisko Brzęczyszczykiewicz.

