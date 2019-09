W okolicach Starego Bojanowa zerwała się sieć trakcyjna. Pociągi mają nawet 5 godzin opóźnienia

Informację o awarii potwierdził w rozmowie z portalem Gazeta.pl Radosław Śledziński z PKP PLK.

- Około 14.00 stwierdziliśmy usterkę zasilania sieci trakcyjnej na odcinku z Kościana do Leszna w okolicach miejscowości Stare Bojanowo. Zerwała się sieć trakcyjna. Od razu wysłaliśmy na miejsce zespół techniczny i pociąg sieciowy, trzeba było zdiagnozować usterkę i ją usunąć - poinformował.

Zaznaczył, że PKP PLK było w ciągłym kontakcie z przewoźnikami, którzy wprowadzili albo trasę okrężną dla pociągów jadących z Wrocławia do Poznania przez Ostrów Wielkopolski, albo zastępczą komunikację autobusową pomiędzy Lesznem a Kościanem. - Staraliśmy się też na bieżąco informować podróżnych w pociągach i na peronach, aby mieli informację na temat aktualnej sytuacji i zmian w komunikacji - dodał Radosław Śledziński.

Pociągi mają po 5 godzin opóźnienia

Mimo to kilka pociągów pokonujących trasę między Wrocławiem a Poznaniem miało po kilka godzin opóźnienia. Jak wynika ze strony portalpasazera.pl, w najtrudniejszej sytuacji są podróżni pociągu "Heweliusz" relacji Wrocław Główny-Gdynia Główna, którzy planowo powinni zakończyć podróż o 13.16, a tymczasem ich pociąg jest opóźniony 338 minut. Podobnie opóźnione są pociągi z Katowic do Gdyni Głównej (planowo o 16.01 na miejscu, ma 227 minut opóźnienia) czy Przemyśla Głównego do Kołobrzegu (planowo na miejscu o 14.22, 252 minut opóźnienia). Opóźnienia występują również w połączeniach regionalnych.

Jednym z pasażerów oczekujących na wznowienie ruchu jest pan Jacek z Leszna, który podróżuje na trasie Poznań-Leszno. - Pociąg przyjechał do Mosiny o godz.16.30. Od tego czasu stoimy i czekamy.

Poza informacją, że z powodu zerwanej trakcji postoimy ok. 2 godziny, brak innych komunikatów. Stał tutaj również pociąg Intercity w kierunku Wrocławia, ale został zawrócony do Poznania - przekazał w rozmowie z portalem Gazeta.pl. Pan Jacek rozmawiał z nami około godziny 18.30.

- Na odcinku, na którym doszło do awarii, prowadzone są prace modernizacyjne. Pociągi jeżdżą jednym torem, w momencie, kiedy coś się stanie na tym torze, pojawiają się utrudnienia - tłumaczy Radosław Śledziński.

Awaria sieci to nie jedyna przyczyna opóźnień

Zerwanie sieci trakcyjnej to jednak nie jedyna przyczyna kilkugodzinnych opóźnień, które ma część pociągów na odcinku Wrocław-Poznań.

- Na tej samej trasie w Lesznie około godziny 10.00 rano doszło do tragicznego zdarzenia. Osoba nieuprawniona weszła pod pociąg z Wrocławia do Białegostoku poza przejazdami i poza przejściami. Ten wypadek również ma wpływ na opóźnienia - podkreślił członek zespołu prasowego PKP PLK.

Jak podaje lokalny portal elka.pl, mężczyzna, który został potrącony przez pociąg, został przetransportowany przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do miejscowego szpitala.

Ruch został wznowiony

Z informacji, które przekazał Radosław Śledziński, około 18.00 ruch pociągów został wznowiony. Opóźnienia powoli ulegają zmniejszeniu.