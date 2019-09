Wybory 2019. "Rz": Na listach poparcia komitetu Piotra-Liroya znalazły się "martwe dusze"

g.lesio godzinę temu Oceniono 17 razy 15

Jednego nie rozumiem.

Kolejny raz wychodzi oszustwo przy listach poparcia dla kandydata i nikomu za to włos z głowy nie spada. Co chwilę o czymś takim słychać i nic się z tym dalej nie dzieje.

Jedynym przypadkiem o którym słyszałem kiedy było śledztwo to były listy poparcia dla poseł Renaty Beger z Samoobrony, tej co zasłynęła między innymi powiedzeniem o ku...kach w oczach ale i to o ile wiem się jakoś rozmyło.

Podrabianie podpisów jest przecież przestępstwem ściganym z urzędu a tu kolejny raz sfałszowane podpisy i nierzetelne dane i co? i nic - poza wykreśleniem tych nazwisk z list przez komisję wyborczą cisza. A wg mnie powinien odpowiadać kandydat na senatora, posła czy radnego jak i ludzie,którzy zbierali podpisy na listach za umieszczenie fałszywych danych.

Większość naszych rodaków uważa, że sfałszowanie podpisu kogoś innego to nic takiego, ba spora grupa niekiedy to robi np podpisując za kogoś np listy polecone jego nazwiskiem i w wielu innych przypadkach a to jest wg prawa przestępstwem.

Kilka nagłośnionych procesów wobec przygotowujących sfałszowane listy osób spowodowałoby, że proceder niestety dość częsty stałby się marginalny.

Posłowie mogliby przegłosować ustawę regulującą sposób powstawania list poparcia w wyborach wraz z odpowiedzialnością karną dla osób, które by je fałszowały ale nikt się za to nie bierze bo wiedzą, że podpisy dla nich i ich partii zbierają często przypadkowi ludzie i to często za pieniądze więc występuje pokusa by zwiększyć ilość osób na listach dopisując często całą masę nazwisk a więc i przy ich listach mogą nastąpić fałszerstwa w związku z czym nie będą kręcić bata na swoją i swoich ludzi głowę