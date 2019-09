Służby mają wgląd do naszych telefonów? CBA: Nie zakupiliśmy "systemu do masowej inwigilacji"

fakekonto10 20 minut temu Oceniono 4 razy 4

W zacytowanym zdaniu mają 100% racji. System Pegasus nie służy do "masowej" inwigilacji. Ten program nie umożliwia ot tak, łatwego dostępu do dziesiątek czy setek smartfonów. Żeby zdobyć dostęp, trzeba się trochę namęczyć. Służy do inwigilacji pojedynczych celów, a nie do masowej inwigilacji.