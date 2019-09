Policjant z Poznania uratował w Egipcie tonącą dziewczynkę. Nikt inny nie zwrócił na dziecko uwagi

Do zdarzenia doszło we wtorek 3 września około godz. 17.00 w w egipskiej Hurghadzie - informuje policja. Policjant z Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu wypoczywał w tym czasie z rodziną w basenie.

REKLAMA

Polak stał się bohaterem w Egipcie. Uratował tonące dziecko

Niespodziewanie zauważył dziewczynkę, która zakrztusiła się wodą, a następnie zanurzyła pod powierzchnię. Pomimo że basen był pełen ludzi, nikt nie zauważył, że dziecko potrzebuje natychmiastowej pomocy. Polski policjant dostrzegł zagrożenie i od razu przystąpił do działania - podpłynął do dziewczynki, wyciągnął ją spod wody i odholował do brzegu.

Kiedy dziewczynka znalazła się na powierzchni, zaczęła wypluwać wodę i łapać oddech. Po chwili podbiegł do niej tata. Okazało się, że nie zdawał sobie sprawy, że dziecko się od niego oddaliło. Jego córka wykorzystała chwilę nieuwagi. Ojciec dziewczynki wielokrotnie dziękował Polakowi za jej uratowanie.