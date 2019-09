Podlesie Wysokie: Pies przywiązany stalową linką do drzewa. "Znajdziemy tego, kto to zrobił"

Właściciel skazał suczkę na okrutną śmierć, przywiązując ją stalową linką do drzewa w lesie w Podlesiu Wysokim w Wielkopolsce. Zwierzę zostało uratowane przez przypadkowego przechodnia, który spacerował w pobliżu ze swoim psem. Sprawa trafiła na policję. "Poszukujemy osoby, która w lesie w pobliżu wsi Podlesie Wysokie gm. Mieścisko, przywiązała stalową linką psa do drzewa, skazując go na okrutną i powolną śmierć" - czytamy w komunikacie komendy powiatowej w Wągrowcu. Linka była krótka, tak bardzo, że zwierzę nie mogło się położyć.

Wielkopolska. Pies przywiązany stalową linką do drzewa

Z badań weterynarza wynika, że suka dwa miesiące temu mogła się oszczenić. Ostatecznie czworonóg trafił do Fundacji dla Zwierząt Bahati. Obecnie trwają poszukiwania okrutnego właściciela psa. "Osoby, które wiedzą, kim mógł być właściciel psa, kto mógł mieć takiego psa u siebie a pod koniec sierpnia zniknął, prosimy o kontakt telefoniczny z dyżurnym naszej jednostki tel. 672681210. Będziemy sprawdzać każdy sygnał, zapewniamy anonimowość" - informuje policja.

Do sprawy odniósł się Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy policji w Poznaniu. "Znajdziemy tego, który to zrobił. Choćby nie wiem co!" - napisał na Twitterze.