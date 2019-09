10 mln zł na nagrody i premie dla urzędników NFZ w 1,5 roku. "Kierownictwo nic nie dostało"

"W 2018 roku w Centrali NFZ wypłacono w ramach nagród 409.000 zł oraz 7.786.766 zł w ramach premii, a w 2019 roku odpowiednio - 59.150 zł i 1.328.842 zł. Kierownictwo Funduszu nie otrzymało w 2018 oraz 2019 roku premii i nagród" - takie dane podało Biuro Komunikacji Społecznej centrali NFZ w odpowiedzi na pytania wysłane przez "Super Express".

10 mln zł na nagrody i premie dla urzędników w NFZ. "Przecież kierownictwo nic nie dostało"

"Nagrody wypłacane są pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do realizacji zadań Funduszu" - czytamy w dalszej części oświadczenia. Fundusz tłumaczy, że wysokość nagród nie powinna nikogo bulwersować, ponieważ kierownictwo tej instytucji nie otrzymało nagród i premii ani w 2018, ani w 2019. Dostali je wyłącznie urzędnicy.

NFZ miał być zlikwidowany

"Narodowy Fundusz Zdrowia zostanie zlikwidowany 1 stycznia 2018 roku, czyli już po wprowadzeniu zakazu komercjalizacji publicznych szpitali, utworzeniu sieci szpitali i wprowadzeniu nowych zasad ich finansowania" - informowało jesienią 2016 roku Ministerstwo Zdrowia. Później Konstanty Radziwiłł potwierdzał tę informację, choć terminy rozmywały się coraz bardziej.

Natomiast sprawę miał definitywnie uciąć prezes Jarosław Kaczyński, którego słowa z jednej z konwencji PiS w 2017 roku cytowały m.in. "Fakty" TVN. - Sprawa ostatecznych decyzji co do sposobu finansowania służby zdrowia, czy likwidujemy Narodowy Fundusz, czy go nie likwidujemy - to sprawa na następną kadencję - powiedział.