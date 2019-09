CBA zatrzymało b. prezesa Orlenu. Wśród zatrzymanych też m.in. właściciele agencji eventowych

pan_draska 3 godziny temu Oceniono 15 razy 11

Kur...a,

nie bronię tych typów, bo prawda zawsze leży gdzies po środku ale ...

- jak PiS na lewo pompuje kasę w PFN to jest ok,

- jak Ministerstwo Sprawiedliwości w osobie wiceministra przelewa miliony zł z funduszu przeznaczonego dla ofiar przestępstw do Raciborza, czyli rodzimego miasta wiceministra, to jest ok

- jak Ziobro za 40 000 €wyłudzonych z UE na organizację kongresu klimatycznego organizuje wiec wyborczy to jest ok

... długo by tak wymieniać