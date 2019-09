Kościan. Ułańska fantazja nietrzeźwego kierowcy. Po badaniu alkomatem wsiadł za kółko

dziadekjam 17 minut temu Oceniono 3 razy 1

"Kilka minut później policjantów pełniących służbę na dyżurce bardzo zdziwił widok z kamer monitoringu. Ten sam mężczyzna, który dopiero co dowiedział się, że ciągle jest pijany, siedział za kierownicą swojego samochodu i najspokojniej na świecie wyjeżdżał z policyjnego parkingu.

Szczęśliwym zbiegiem okoliczności na przerwie w komendzie przebywał akurat patrol ruchu drogowego. Panowie z drogówki zatrzymali nietrzeźwego kierowcę kilkadziesiąt metrów od budynku.

==================

Czy ja śnię?!

Facet przyjeśdża autem na sprawdzenie stanu trzeźwośc, parkuje na policyjnym parklingu, a po negatywnym wyniku wsiada za kółko i najespokojniej w świecie wyjeżdża i gdyby nie to, że "Szczęśliwym zbiegiem okoliczności na przerwie w komendzie przebywał akurat patrol ruchu drogowego.", to facio rudzyłby w trasę...:-)