Wybory parlamentarne 2019. Syn Kempy o spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim: Byłem bardzo przejęty

Cezary Kempa, syn posłanki do Parlamentu Europejskiego, startuje z przedostatniego miejsca na liście w okręgu wrocławskim z list Zjednoczonej Prawicy. Początkujący polityk rozmawiał o swojej kandydaturze z "Super Expressem". - Nie uniknę zestawiania z mamą. To naturalne. Mama jest wytrawnym politykiem od kilkunastu już lat. Mogę się tylko cieszyć, że mam okazję korzystać z jej doświadczenia. Widziałem pracę polityka na każdym niemal szczeblu. I wiem, że to naprawdę ciężka praca - powiedział Cezary Kempa.

Pytany, czy matka odradzała mu wejście do polityki, stwierdził: - Jestem świadomy tego, co może mnie czekać. Wychowałem się w domu, gdzie polityka była na porządku dziennym, nie musiała mnie przestrzegać. Moja mama ma swój temperament, o czym jak przypuszczam, wie każdy, kto miał okazję ją poznać, ale jest też bardzo empatyczna i wrażliwa. Jeśli jest czemuś oddana, pracy czy rodzinie, to całym sercem. Biorę z niej przykład - stwierdził.

Cezary Kempa o spotkaniu z Kaczyńskim: Byłem przejęty

Kempa przyznał, że jest myśliwym. Zdradził też, że w Sejmie chce zajmować się ochroną środowiska, ale nie tylko. - Bliskie są mi także problemy ludzi młodych. Dużo rozmawiam z osobami w moim wieku, naprawdę wiem, z czym się borykają - wyznał.

W wywiadzie podzielił się też swoimi wrażeniami ze spotkania Jarosława Kaczyńskiego. - Miałem ten zaszczyt i nie ukrywam, że byłem bardzo przejęty. Uścisnęliśmy sobie dłoń. Powiedziałem, że bardzo się cieszę i jestem dumny, że mam okazję poznać pana prezesa. Mam nadzieję, że kiedyś będzie sposobność, aby dłużej porozmawiać - powiedział.