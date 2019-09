Lubin: Motocyklista uderzył w dziecięcy wózek. Uciekł, ale policja go znalazła [WIDEO]

zigzaur godzinę temu Oceniono 7 razy 5

Durna kwalifikacja prawna. Nie stworzył zagrożenia tylko spowodował kolizję z pieszymi prawidłowo przechodzącymi przez przejście. Jedynie przypadkiem nie było ofiar. Zatem przestępstwo drogowe a nie wykroczenie.



Wniosek:

1. Wprowadzić obowiązek tablic rejestracyjnych z przodu i z tyłu na jednośladach. Skoro są równouprawnionymi uczestnikami ruchu, to niech mają takie same tablice jak samochody. Seicento i tir mają tablice rejestracyjne identycznych wymiarów, to niech i jednoślady mają.

2. Normy dopuszczalnego hałasu powinny być takie same dla wszystkich pojazdów. Skoro są równouprawnionymi uczestnikami ruchu...

3. Może wprowadzić kontrole praw jazdy na stacjach benzynowych, jako warunek zatankowania? Albo utworzenie kont kierowców? Przed zatankowaniem musiałby się zalogować loginem i hasłem oraz potwierdzić chipem z prawa jazdy?