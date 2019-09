Dolny Śląsk. Zrobili imprezę w lesie na 100 osób. Płoszyli zwierzęta, rozjeżdżali las

ksywa godzinę temu Oceniono 15 razy 15

Owszem, impreza była całą noc. Ale zjeżdżali się, rozstawiali scenę, "urządzali się" pewnie pół dnia wcześniej. I oburzeni dziś panowie leśnicy nic nie widzieli, nic nie słyszeli, i gdyby nie "jeden z pobliskich mieszkańców" to nie wiedzieliby nadal, i sprawy by nie było. Bo panowie leśnicy zza biurek nie wychodzą i ze służbowych samochodów nie wysiadają. Kiedyś leśniczy, podleśniczy i gajowy cały dzień, szczególnie w obliczu zagrożenia pożarowego, robili dziesiątki kilometrów pieszo albo rowerem po swoim kawałku lasu i pil-no-wali. Dziś jedno wielkie ówno o swoim lesie wiedzą. Korposzczurki w zielonym. Dzisiaj siedzą w swoich biurach od 8 do 16, i co najwyżej od czasu do czasu w kamerkę internetową spojrzą. A najpilniej to pieśni religijne ćwiczą przed występem u Rydzyka. To samo straż leśna - umieją tylko ekologów ganiać. Wstyd!