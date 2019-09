Awaria oczyszczalni "Czajka". Radio ZET: Most pontonowy na Wiśle to formalnie samowola budowlana

Z ustaleń Radia ZET wynika, że na razie przedsiębiorstwo Wody Polskie, które koordynuje budowę mostu pontonowego na Wiśle, nie otrzymało stosownego pozwolenia na prace. Co więcej, dopiero w poniedziałek po południu wystąpiło do stołecznego ratusza ze zgłoszeniem robót budowlanych.

REKLAMA

Budowa mostu pontonowego na Wiśle. Bałagan w dokumentach

Ponieważ zgodnie z przepisami zgłoszenie budowy powinno nastąpić 21 dni przed jej rozpoczęciem, oficjalną datą rozpoczęcia robót jest 23 września. W rzeczywistości wojsko przystąpiło do budowy już w ubiegły weekend. Minister obrony Mariusz Błaszczak zapowiedział, że jeszcze we wtorek most zostanie oddany do użytku.

Według Radia ZET - mimo tych nieprawidłowości - stołeczny ratusz jeszcze we wtorek ma wydać zaświadczenie uprawniające do rozpoczęcia prac.

Most pontonowy na Wiśle to efekt awarii oczyszczalni "Czajka"

O budowie mostu pontonowego na Wiśle zdecydowano w związku z awarią oczyszczalni ścieków "Czajka", w wyniku której nieoczyszczone ścieki wpadają do Wisły. Przedsięwzięcie koordynuje przedsiębiorstwo Wody Polskie, a wykonuje wojsko. Mostem ma zostać poprowadzony alternatywny rurociąg, który odciąży rzekę z wpływających do niej nieczystości.