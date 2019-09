Program „Krakowskie porozumienie - dobre praktyki w zakresie odpowiedzialnej sprzedaży” wszedł w życie w niedzielę 1 września. Dotyczy on sprzedaży alkoholu i będzie obowiązywał przez rok.

REKLAMA

Kraków. Sklepy, które nie sprzedają alkoholu po północy, oznaczono naklejką "Odpowiedzialny sprzedawca"

Sklepy, które biorą udział w programie, oznaczono wczoraj naklejką "Odpowiedzialny sprzedawca". W oznaczaniu sklepów brał udział zastępca prezydenta Krakowa Bogusław Kośmider.

- Dziś na sklepie sprzedającym alkohol symbolicznie przyklejamy naklejkę „Odpowiedzialny sprzedawca”. W ten sposób ruszamy z pilotażowym programem odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu, w którym sami przedsiębiorcy zdecydowali się na to, aby w godzinach nocnych, pomiędzy godz. 0.00 a 5.30 nie sprzedawać alkoholu. Jest to, można powiedzieć, nowość, bowiem dotychczas do ograniczenia sprzedaży alkoholu zmuszały uchwały, w Krakowie zaś udało się tą sprawę rozwiązać w drodze porozumienia z przedsiębiorcami - powiedział Bogusław Kośmider, którego słowa cytuje portal krakow.pl.

Kraków zachęca przedsiębiorców do współpracy. Umowę z miastem można podpisać w każdej chwili

Przedsiębiorcy, którzy przystąpili do programu, nie będą sprzedawać alkoholu w nocy. Zobowiązali się także do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego monitoringu wizyjnego oraz monitoringu widocznego dla klientów. Ponadto zapowiedzieli zawarcie umów z firmami ochroniarskimi, które zapewnią instalację przycisku antynapadowego, pozwalającego na wezwanie grupy interwencyjnej.

W programie bierze udział 149 sklepów, ale kolejni przedsiębiorcy mogą do niego dołączyć w dowolnej chwili. Porozumienie z miastem podpisały takie firmy jak Lewiatan Małopolska, Podwawelska Spółdzielnia Spożywców, Kocyk czy Na Zdrówko.