Toruń. Samochód wjechał do Wisły i płynął z biegiem rzeki. Policja poszukuje kierowcy

W poniedziałek ok. godziny 18 do Wisły w Toruniu wpadł samochód. Z doniesień medialnych wynika, że zjechał on z punktu widokowego naprzeciwko Bulwaru Filadelfijskiego. Przez pewien czas samochód unosił się na wodzie, po czym zatonął.

Fot. Wikipedia/Karolina Osmańska (zdjęcie ilustracyjne)