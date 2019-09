Rok szkolny 2019/2020. Które dni są wolne od nauki? Kiedy wypadają ferie?

Pierwszym dniem wolnym od nauki, jaki wypadnie w roku szkolnym 2019/2020, będzie poniedziałek 14 października, kiedy obchodzić będziemy Święto Nauczyciela. W listopadzie wypadną z kolei dwa dłuższe, weekendy - dniami wolnymi od nauki jest 1 listopada (Święto Wszystkich Świętych, które w tym roku wypada w piątek) oraz 11 listopada (Święto Niepodległości, które będziemy obchodzić w poniedziałek).

Rok szkolny 2019/2020. Kiedy wypadają dni wolne od nauki? Kiedy ferie zimowe?

Od połowy listopada na dłuższą przerwę od nauki trzeba będzie poczekać aż do grudnia. Bożonarodzeniowa przerwa świąteczna rozpocznie się 23 grudnia. Uczniowie wrócą do szkolnych ławek tuż po Nowym Roku, a więc 2 stycznia. Niedługo po Nowym Roku, bo już 6 stycznia (poniedziałek) wypada Święto Trzech Króli. Kolejnym okresem wolnym od nauki będą ferie zimowe. Te, jak co roku, podzielono na kilka turnusów:

13 - 26 stycznia 2020 r. - województwa lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie i śląskie

20 stycznia - 2 lutego 2020 r.- województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie

27 stycznia - 9 lutego 2020 r. - województwa kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie,

świętokrzyskie i wielkopolskie

10-23 lutego 2020 r. - województwa dolnośląskie, mazowieckie, opolskie i zachodniopomorskie

Rok szkolny 2019/2020. Jak długi będzie weekend majowy? Kiedy koniec roku szkolnego?

Po feriach zimowych na dni wolne od nauki uczniowie poczekają aż do kwietnia. W dniach 9-14 kwietnia wypada tzw. wiosenna przerwa świąteczna, związana z obchodami świąt wielkanocnych. Następny dzień wolny od szkoły to 1 maja (Święto Pracy), który w tym roku wypada w piątek, a kolejny - 11 czerwca, czyli Boże Ciało.

Koniec roku 2019/2020 wypada na dzień 26 czerwca (piątek). Po letnich wakacjach uczniowie wrócą do szkoły 1 września 2020 roku, który wypada we wtorek.