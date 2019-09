Pogoda. Po fali upałów drastyczne załamanie pogody. W nocy temperatura spadnie do 10 stopni

Niewykluczone, że to koniec letniej pogody w Polsce. IMGW prognozuje, że już dziś temperatura w niektórych miastach spadnie poniżej 20 stopni. Mowa m.in. o Łodzi, gdzie termometry wskażą maksymalnie 18 stopni oraz Kaliszu, Gdańsku i Olsztynie, gdzie odnotujemy nie więcej niż 19 stopni. Wartości bliższe 30 stopni wskażą słupki rtęci na południowym wschodzie kraju, jednak tam występować będą gwałtowne burze i gradobicia.

Prognoza pogody. Załamanie pogody, deszcze i znaczny spadek temperatury

Wyjątkowo chłodno będzie we wtorek 3 września. Synoptycy prognozują, że temperatura w Zakopanem spadnie do 13 stopni, a w Katowicach, Krakowie, Kielcach i Lublinie do 16-17 stopni. Najcieplej będzie jutro w Zielonej Górze i Wrocławiu, gdzie termometry wskażą nie więcej niż 22 stopnie. W nocy i o poranku temperatura może spaść nawet poniżej 10 stopni.

Z prognozy pogody na portalu pogodynka.pl wynika, że w tym tygodniu nie ma co liczyć na powrót lata. Temperatura będzie wahać się od 13 do 25 stopni, jednak przez większość dni będzie pochmurno. Na kolejnych kilka dni prognozuje się także liczne opady deszczu.