Dariusz Piontkowski o podwyżkach dla nauczycieli: Będą, ale nie teraz

Nie dostaje tyle ile jemu się więcej należy w służbie bożej!

Niechaj niebo wynagrodzi.



Do wartości pochyleni o stworzeniu płaskiej Ziemi!



Nasze szkoły nowoczesne.

Zbędne im prawa doczesne.

Dzieciak już o szóstej rano.

Do szkoły go skierowano.

Jak dojeżdża, się nie spina.

Wraca ciemno, to już kpina.

Czego uczą? Słowo boże.

Z krzyżem chodzą też po dworze.

Bo to biznes katechetów.

I radyja do odwiertów.

Szkoły przekazali radni.

Przecież wszyscy parafialni.

Ktoś by chciał fizykochemii.

Nie ma zgody, stwórcę ściemni.



2019-09-02 almagus