Jedną z największych zmian jest całkowite zamknięcie szkół gimnazjalnych, co skutkowało przyjęciem do szkół średnich podwójnego rocznika. Do liceów, techników i szkół zawodowych rekrutowani byli na ten rok szkolny nie tylko absolwenci gimnazjów, ale tez szkół podstawowych. Z tego powodu w niektórych szkołach utworzonych zostało kilkanaście klas pierwszych, a zajęcia potrwają dłużej - nawet do godziny 19.

REKLAMA

Pierwszy Dzień Szkoły 2019 - 2 września rok szkolny 2019/2020 zainauguruje ponad 4 mln uczniów

Pierwszy Dzień Szkoły 2019 rozpoczyna się w poniedziałek 2 września w 24 tysiącach polskich szkół. Wtedy uczniowie wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych zaczynają nowy rok szkolny 2019/2020. W inauguracji roku szkolnego uczestniczyć będzie w sumie aż 4 miliony 600 tysięcy uczniów. 385 tysięcy z nich pójdzie do szkoły po raz pierwszy.

W nowym roku szkolnym Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło zmiany, które dotyczyć będą także nauczycieli: od 1 września znika obowiązek oceniania nauczycieli raz na pięć lat, a system awansu zawodowego wróci do stanu sprzed września 2018 roku. Dodatkowo od tego miesiąca wynagrodzenia nauczycieli mają wzrosnąć o około 10 procent.

12 września w życie wchodzi ustawa o opiece zdrowotnej uczniów. Zgodnie z nowymi przepisami szkoły będą musiały zapewnić swoim uczniom dostęp do stomatologa. Brak takiego specjalisty na miejscu, w danej placówce, oznaczać będzie konieczność podpisania kontraktu z jednym z zewnętrznych gabinetów stomatologicznych. Usługi dentystyczne mają być finansowane ze środków publicznych.