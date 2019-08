Rybnik. Policjant drogówki zatrzymał pirata drogowego w luksusowym SUV-ie. Dogonił auto rowerem

stycznikbis pół godziny temu Oceniono 2 razy 0

No i co z tego. Facet z zasobnym portfelem nadal będzie jeździł bez prawka, a te dycha tysi grzywny to drobnostka. Poza tym setki tysięcy kierowców dymiących rzęchów z niesprawnymi światłami, łamie przepisy, pędzi, przekracza linie ciągłe, zajeżdża drogę, przejeżdża na czerwonym, pola wyłączone z ruchu są dla nich niewidoczne, blokuje skrzyżowania i nic. I nic PiS dla nich nie zrobi to to głównie jego wyborcy.