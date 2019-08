Obchody 39. rocznicy Porozumień Sierpniowych. Powstanie Instytut Dziedzictwa Solidarności

almagus 25 minut temu Oceniono 6 razy 2

Patrzcie dzieci jak spsiali pod patronatem "kanalii".



Solidarnie w kościele, teraz my, on ma wiele.



Matka Redyk w koronie.

Analnie niepokalani.

Solidarnie nam Błonie.

Z Radyja nam ani ani.



Więc solidarnie „mohery”.

My też chcemy miliardy.

Nasz cel jest bardziej szczery.

Od nas dowiesz się prawdy.



Możesz zapisać, wyznasz.

U nas będziesz leczony.

Pogrzeb wybawia, przyznasz.

Z nami będziesz zbawiony.



Wybierz sługę kościoła.

Na swego prezydenta.

Tak on z ambony woła.

W nim posługa jest święta.



Gdy służysz kościołowi.

Jak po czarnym asfalcie.

To służysz narodowi.

Co od kleru ma wsparcie.



Ajatollah, a Ja to Lach Mich Alik zaapelował o wybór prezydenta o naszych wartościach!

2010-06-03 almagus

