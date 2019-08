Pogoda. Po upałach przychodzi duże ochłodzenie. Temperatura spadnie poniżej 20 stopni

Niewykluczone, że to już koniec upałów w tym roku. Co prawda poniedziałek według prognoz pogody będzie jeszcze bardzo ciepły, ale już we wtorek 3 września przyjdzie znaczne ochłodzenie. Spodziewane są też opady.

Prognoza pogody Windy

Pogoda na wtorek 3 września. Zaczyna się ochłodzenie

Temperatura tego dnie będzie wahała się od 21 stopni Celsjusza na zachodzie kraju (Zielona Góra, Poznań, Legnica) do zaledwie 14-15 stopni na południu (Nowy Sącz, Tarnów, Katowice). Tego dnia mogą też wystąpić opady, zwłaszcza na wschodzie i południu kraju.

Niewiele cieplej będzie w środę. Na zachodzie termometry będą przeważnie wskazywać sporo powyżej 20 stopni, ponownie chłodniej będzie na wschodzie i południu kraju. Dobra wiadomość jest taka, że środa zapowiada się pogodnie, synoptycy nie przewidują tego dnia burz i opadów.

Pogoda w czwartek 5 września. Chłodniej na zachodzie

Również w czwartek pogoda przyniesie nam dużo słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, sytuacja się odwróci. Termometry wskażą maksymalnie 24 stopnie, najcieplej będzie na południowym zachodzie kraju, chłodniej zaś na zachodzie. Mieszkańcy Wielkopolski, województw lubuskiego i zachodniopomorskiego oraz Dolnego Śląska muszą się liczyć ze spadkiem temperatury nawet do 16 stopni Celsjusza.