Akcja w Jaskini Wielkiej Śnieżnej. Ratownicy TOPR dotarli do ciał obydwu grotołazów

jobrave pół godziny temu

Zawsze byłem, jestem i będę pełen podziwu dla ludzi, którzy nie wahają się ratować czyjegoś życia ryzykując swoim. Tak też bez wątpienia było podczas akcji w Śnieżnej, ale zastanawia mnie np. to, na jakiej podstawie stwierdzono zgon pierwszego i - per analogiaem -drugiego, skoro, jak można przeczytać, ratownicy nie mieli do nich dostępu, polegając jedynie na obrazie z kamery. To, że ktoś nie daje oznak życia, nie oznacza, że nie żyje, bo może np. przebywać w letargu, lub stracił przytomność, ale życie może się w nim tlić. Zaznaczam, że piszę to z pozycji dyletanta i żadnym wypadku nie kwestionuję kwalifikacji ratowników, zastanawia mnie tylko, czy są jakieś sposoby na to, by bez bezpośredniego kontaktu z poszkodowanymi móc z całą pewnością określić, czy żyją, czy nie? Może kamery termowizyjne?