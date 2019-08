Po uderzeniu pioruna w Kasprowy Wierch kolejka linowa ma awarię. Turyści utknęli na szczycie

wawka3791 20 minut temu Oceniono 5 razy 5

Pamiętam kiedyś (lata 80) we Władysławowie wesołe miasteczko (jest tam do dziś). Olbrzymią atrakcją była karuzela typu fala. Tłumy waliły na nią od rana do wieczora. Pewnego dnia po południu jak zwykle kręcił się komplet ludzi. Karuzela się rozpędziła, zaczęła sie podnosić i jak była prawie u samej góry, to w całym Władku wyłączyli prąd. Część szczęśliwców, którzy zatrzymali się na dole wyszła swobodnie ale reszta dyndała kilka lub kilkanaście metrów nad ziemią. I wtedy w ciągu 15 minut rozpętała się wichura z mega burzą. Pożar w burdelu to cicha msza kościelna przy tym co tam się działo!