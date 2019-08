Dolny Śląsk. Jego ciało było owinięte przeźroczystą folią. Archiwum X wraca do sprawy z 1993 roku

Policja z Dolnego Śląska próbuje rozwiązać zagadkę zbrodni, do której doszło 15 marca 1993 roku. Wówczas policja w Sycowie otrzymała zgłoszenie o znalezieniu zwłok mężczyzny w lesie w pobliżu miejscowości Drałtowice, na trasie Międzybórz-Oleśnica. Były one owinięte w przeźroczystą folią, zaś nogi i ręce denata były skrępowane. W sprawie wszczęto śledztwo w kierunku zabójstwa, które prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Kępnie. Do dzisiaj nie udało się jednak ustalić, kim był mężczyzna.

Policjanci z Archiwum X proszą o pomoc w identyfikacji mężczyzny

Policjanci z Archiwum X wrócili do tej sprawy i ponownie przeanalizowali dotychczas zgromadzony w sprawie materiał dowodowy. Dzięki nowoczesnej technologii wykonany został także tzw. portret przeżyciowy, który pokazuje, jak najprawdopodobniej mężczyzna wyglądał przed śmiercią. Funkcjonariusze proszą o pomoc w jego identyfikacji.

Charakterystyczna biżuteria i rysopis mężczyzny

Z ustaleń policji wynika, że ofiarą może być mężczyzna pochodzący z byłego bloku państw WNP. Był on widywany na targowiskach w Oleśnicy i Bierutowie w towarzystwie osób wschodniego pochodzenia. Podano także rysopis. Wynika z niego, że mężczyzna w chwili śmierci wyglądał na około 25 lat, miał ok. 191 centymetrów wzrostu i był przeciętnej budowy ciała. Miał twarz owalną z lekko odstającymi małżowinami i łukowate, zrośnięte brwi. Znaki szczególne to braki w uzębieniu.

W chwili śmierci zamordowany mężczyzna był ubrany w koszulę w biało-niebieską kratę z napisem na metce: „TIRNAVA SIGHISOARA ROMANIA”, buty sportowe marki Adidas w rozmiarze 47, podkoszulek z długim rękawem i kalesony w kolorze kremowym oraz majtki koloru białego. Na lewej ręce miał zegarek kwarcowy marki „ZARITROV SWISS MODE” z kopertą w kolorze żółtym, tarczą w kolorze czarnym i paskiem w kolorze czarnym. Na środkowym palcu znajdowała się obrączka w kolorze żółtym, na szyi mężczyzna miał łańcuszek z krzyżykiem z wizerunkiem Chrystusa wykonany z metalu w kolorze białym.

Policjanci z Archiwum X z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zwracają się do wszystkich osób, które mają jakiekolwiek informacje w tej sprawie o kontakt telefoniczny pod nr 71-340-42-62 lub 604-606-727, bądź mailowy, pod adresem naczelnik.kryminalny@wr.policja.gov.pl

