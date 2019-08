nanorobot godzinę temu Oceniono 5 razy 5

"Decyzję taką podjęto z uwagi na "znaczny oddźwięk społeczny" sprawy."



Warto tu wymienić dla porządku to co trzeba wyjaśnić.



1. Dlaczego śmieć śmigał notorycznie motorówką w nocy po jeziorze, mimo zakazu? Co miejscowe psy zrobiły w tej sprawie?

2. Wyjśnić ile narkotyków znajdowało się w ciele denata i na motorówce.

3. Wyjaśnić, czy doszlo do próby gwałtu na kelnerce?

4. Wyjaśnić jak Staraki próbowały manipulować opinią publiczną po śmierci pasierba, synalka?