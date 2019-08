Prognoza pogody na tydzień [2-8 września]. Sporo deszczu i temperatury do maksymalnie 26 stopni

Według wstępnych prognoz, nadchodzący, pierwszy tydzień września będzie dominował w temperatury do maksymalnie 26 stopni. Będzie więc trochę chłodniej w porównaniu do ostatniego, bardzo upalnego tygodnia.

Pogoda na poniedziałek i wtorek. Burzowo-deszczowy początek nowego tygodnia

Pierwszy tydzień września zacznie się od bardzo dynamicznej pogody. W poniedziałek zapowiadane są duże różnice temperatur, które będą się wahać od 18 do aż 31 stopni. Najchłodniej będzie w województwach: lubuskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Najgorętszy dzień zapowiadany jest w Lublinie, Warszawie, Kielcach, Krakowie, Rzeszowie i Białymstoku, gdzie będzie od 29 do 31 stopni. Na dodatek w poniedziałek w całej Polsce możliwy jest deszcz. Dodatkowo dla województwa opolskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego i podlaskiego przewidywane są burze. Zachmurzenie duże i umiarkowane prognozowane jest także we wtorek. Deszcz będzie padał w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim i opolskim. Maksymalnie będzie od 15 stopni w Lublinie do 20 stopni w Warszawie, Kielcach, Krakowie, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Szczecinie.

Prognoza pogody na środę, czwartek i piątek. Zmienna pogoda w środku tygodnia

Według wstępnych prognoz pogoda poprawi się w środę. Przewidywane jest wtedy niemal bezchmurne niebo zwłaszcza na południu i wschodzie kraju. Większe zachmurzenia tylko na północy i zachodzie Polski. W żadnym regionie nie przewidywane są jednak żadne opady. Tego dnia ma nas czekać także bardzo zrównoważona temperatura - od 19 do 21 stopni. Już w czwartek nad Polską pojawi się jednak kolejny front, który przyniesie bardzo duże zachmurzenia w całym kraju. Większe rozpogodzenia jedynie na Podkarpaciu. Wszędzie przewidywane są także opady, a najbardziej intensywny deszcz zapowiadany jest w województwach małopolskim, śląskim i podlaskim. W piątek deszcz pojawi się już tylko na wschodzie Polski - w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i podkarpackim. W pozostałych regionach będzie bardzo słonecznie. W tych dniach zapowiadane są temperatury od 19 do 23 stopni.

Pogoda na weekend. W sobotę sporo deszczu na północy Polski

W sobotę 7 września deszcz zapowiadany jest na północy kraju - w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i lubuskim. W pozostałych regionach duże rozpogodzenia. Tego dnia będzie od 17 stopni na Podlasiu do maksymalnie 25 stopni w Warszawie. W niedzielę deszcz ma padać tylko na Pomorzu. Zachmurzenie utrzymywać się będzie w Szczecinie, Bydgoszczy, Katowicach i Krakowie. Inne regiony mogą liczyć na więcej słońca. W ostatni dzień tygodnia będzie od 22 do 24 stopni.

