Pogoda: IMGW ostrzega przed upałem i burzami z gradem. Na termometrach nawet 33 stopnie

Z mapy ostrzeżeń pogodowych dostępnych na stronie pogodynka.pl wynika, że najwyższą temperaturę odnotujemy dziś w województwach lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim i lubelskim, a także na północy województw podkarpackiego i świętokrzyskiego. IMGW wydało dla nich ostrzeżenia II stopnia przed upałem i prognozuje, że w tej części kraju temperatura maksymalna w ciągu dnia może wzrosnąć nawet do 33 stopni.

Prognoza pogody. W centrum upały, a na południu burze z gradem. IMGW ostrzega

Meteorolodzy z IMGW ostrzegają także przed burzami z gradem. Te wystąpić mogą przede wszystkim na południu kraju - w województwach śląskim, małopolskim, podkarpackim oraz świętokrzyskim, gdzie obowiązują ostrzeżenia I stopnia.

"Burze lokalnie możliwe będą przed południem, najwięcej burz rozwinie się po południu i pod wieczór." - czytamy w komunikacie IMGW. Prognozuje się, że wysokość opadów deszczu może wynosić do 20-35 mm, a towarzyszący burzom grad będzie osiągał wielkość do 2 cm średnicy. Lokalnie występować będą także silne porywy wiatru do 70-80 km/h.