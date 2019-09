Niedziele handlowe - wrzesień 2019. Czy sklepy będą dziś czynne?

1 września nie jest niedzielą handlową, co oznacza, że supermarkety i sklepy w galeriach handlowych będą dziś zamknięte. Wynika to z przepisów, których źródłem jest zeszłoroczna ustawa o niedzielach handlowych i niehandlowych. Mówi ona, że w 2019 roku niedziele handlowe wypadają tylko raz w miesiącu (poza kwietniem i grudniem), w ostatnią niedzielę każdego miesiąca. Oznacza to, że na kolejną niedzielę handlową poczekamy cztery tygodnie, aż do 29 września.

Niedziele handlowe. Jakie zmiany czekają nas w 2020 roku?

W 2019 roku niedziele handlowe wypadną 15 razy. W przyszłym roku będzie ich znacznie mniej, bo zaledwie siedem w ciągu całego roku. W przyszłym roku niedziele handlowe wypadną w ostatnią niedzielę w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu, dwie niedziele przed Świętami Bożego Narodzenia i jedną niedzielę przed Wielkanocą.

Kalendarz niedziel handlowych na 2019 rok Fot. Gazeta.pl