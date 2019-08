Pogoda na weekend 31 sierpnia-1 września. Upalny i burzowy koniec tygodnia

Meteorolodzy prognozują na weekend sporo słońca, chociaż w sobotę zapowiadane są także burze. Najwyższe temperatury przewidywane są w niedzielę, gdzie w większości kraju będzie od 31 do 32 stopni.

Pogoda na sobotę 31 sierpnia. Dziś możliwe są bardziej intensywne burze

W sobotę najniższa temperatura zapowiadana jest dla Gdańska i Szczecina, gdzie ma być około 27 stopni. Jeden stopień więcej pokażą termometry w województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim i podkarpackim. Najcieplejszy dzień, z temperaturą do 32 stopni, prognozowany jest w województwie lubuskim. Równie gorąco, do 31 stopni będzie w województwa wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim i łódzkim. W pozostałych regionach od 29 do 30 stopni.

Dziś synoptycy zapowiadają zachmurzenie umiarkowane i małe w centrum oraz na południu kraju. Na krańcach wschodnich, zachodnich oraz Pomorzu przewidywane jest większe zachmurzenie z możliwymi przelotnymi opadami deszczu. W województwie mazowieckim i lubelskim obowiązywać dziś będzie pierwszy stopień ostrzeżenia IMGW przed burzami z gradem. W tych miejscach może spaść do 20 mm deszczu, a wiatr może osiągnąć prędkość do 70 km/h. Dodatkowo ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem wydane zostały w województwach lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, łódzkim i mazowieckim.

Pogoda na niedzielę 1 września. Upalny początek nowego miesiąca

Pierwszego dnia września najwyższa temperatura, 32 stopnie, prognozowana jest dla województwa kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego i małopolskiego. Jeden stopień mniej pokażą termometry w Szczecinie, Opolu, Rzeszowie, Kielcach i Olsztynie. W pozostałych regionach od 29 do 30 stopni.

W niedzielę IMGW wydało ostrzeżenia dla 15 województw. Jedynie na Podlasiu nie przewiduje się żadnych gwałtownych zmian pogody. W województwie warmińsko-mazurskim przewidywane są burze z gradem. W tym rejonie może spaść od 20 do 30 mm deszczu, zapowiadany jest także wiatr do 75 km/h. Pozostałe ostrzeżenia dotyczą upałów pierwszego stopnia (województwa podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie, śląskie, opolskie i dolnośląskie ) i drugiego stopnia (województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie i lubelskie).

