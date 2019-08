Donald Trump nie odwiedzi Polski przez Doriana. Szczerski: Wizyta nie jest odwołana tylko przełożona

Donald Trump miał odwiedzić Warszawę w niedzielę i w poniedziałek. W jego zastępstwie do Polski przyleci wiceprezydent Mike Pence, który w niedzielę będzie reprezentował amerykańskie władze na uroczystościach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

O swojej decyzji Donald Trump poinformował w rozmowie telefonicznej polskiego prezydenta Andrzeja Dudę. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski powiedział Polskiemu Radiu, że w czasie tej rozmowy Andrzej Duda miał przekazać Donaldowi Trumpowi, iż rozumie taką decyzję. - Pan prezydent odniósł się ze zrozumieniem do powodów i z troską, bo rzeczywiście, ten huragan, który ma nadciągać nad południowe stany Ameryki jest katastrofalny. Pan prezydent wyraził zrozumienie dla powodu a po drugie, wyraził też zaniepokojenie, troskę o to, co może się wydarzyć w południowych stanach amerykańskich - powiedział Krzysztof Szczerski.

W niedzielę w czasie uroczystości 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Warszawie będą przywódcy z około 40 krajów, w tym 20 prezydentów. Przemówienia na placu Piłsudskiego wygłoszą prezydenci Polski i Niemiec, a w zastępstwie Donalda Trumpa wiceprezydent Mike Pence.

Donald Trump nie przyleci w weekend do Warszawy. Szczerski: Będziemy szukać w kalendarzu kolejnych możliwych terminów

- To nie jest wizyta odwołana tylko wizyta przełożona. Pan prezydent Trump bardzo wyraźnie powiedział, że chce, żeby ta wizyta doszła do skutku, że będziemy teraz szukać w kalendarzu kolejnych możliwych terminów i że też dzwoni osobiście do prezydenta w tej sprawie, to było godzinę przed tym, jak zostało to ogłoszone publicznie, dlatego, że bardzo ceni sobie z panem prezydentem współpracę - powiedział Polskiemu Radiu szef gabinetu polskiego prezydenta Krzysztof Szczerski.

W poniedziałek Donald Trump miał spotkać się na dwustronnych rozmowach z prezydentem Andrzejem Dudą. Nie wiadomo na razie, czy dojdzie do rozmów polskiego prezydenta z Mikiem Pence'em i tym samym, czy zostaną podpisane planowane wcześniej porozumienia między Polską a Stanami Zjednoczonymi.