Rozwiązanie rządu na awarię w "Czajce"? Premier zdecydował o budowie mostu pontonowego i rurociągu

Rząd interweniuje i zamierza zbudować alternatywny rurociąg oraz most pontonowy, na którym umieszczona zostanie instalacja - to najważniejsze decyzje po sztabie kryzysowym ws. awarii w "Czajce". Przedstawiciele rządu, informując o tym, jak zamierzają rozwiązać sprawę ścieków w Wiśle, wskazywali, że interweniują ponieważ władze stolicy "nie podjęły jednoznacznych decyzji, co do dalszych działań".

