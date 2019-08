Burza, wiatr, grad i upał - cała Polska w ostrzeżeniach meteorologicznych IMGW i RCB

Jak podaje serwis pogodynka.pl IMGW wydało dziś ostrzeżenia przed upałami dla 15 województw. Dodatkowo w całej Polsce spodziewane są dziś burze, które zaczną pojawiać się na zachodzie kraju już po godzinie 14. Front burzowy będzie utrzymywał się na wschodzie kraju aż do piątku do godziny 6 rano.

REKLAMA

Ostrzeżenia IMGW przed upałem. Do 33 stopni w dzień i do 20 stopni w nocy

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed upałem obejmują 23 powiaty, a drugiego stopnia aż 335 powiatów znajdujących się w województwach pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, wielkopolskim, opolskim, śląskim, łódzkim, mazowieckim, świętokrzyskim, małopolskim, lubelskim oraz dominującej części województwa dolnośląskiego i podkarpackiego.

Ostrzeżenia dotyczące upału obowiązują w tych regionach do piątku 30 sierpnia do godziny 18:00. W dzień należy spodziewać się od 29 do 33 stopni. W nocy temperatura spadnie do 18-20 stopni.

Ostrzeżenia przed burzami - obowiązują w całej Polsce aż do piątku

Dodatkowo dla całej Polski wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami oraz burzami z gradem. Pierwszy typ zjawisk zapowiadany jest w województwach świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim. W pozostałych województwach (pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, mazowieckim, łódzkim, śląskim, opolskim, dolnośląskim, wielkopolskim i lubuskim) spodziewane są także lokalne opady gradu.

Podczas nawałnic prognozowana suma opadów wyniesie od 20 do 40 mm. Wiatr może osiągnąć prędkość do 90 km/h. Ostrzeżenia przed burzami dla całej Polski wydało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzeżenia IMGW obowiązują od godzin popołudniowych do piątkowego poranka.