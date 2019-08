Poznań. Zaginął 76-letni mężczyzna. Okazało się, że spadł z wysokości 11. piętra do szybu windy

Jak podaje "Głos Wielkopolski", do wypadku miało dojść we wtorek 27 sierpnia. 76-latek wyszedł z mieszkania znajdującego się w bloku na Osiedlu Piastowskim w Poznaniu.

Poznań. 76-latek wpadł do szybu windy z wysokości 11. piętra

Zaniepokojona godzina przez kilka godzin poszukiwała mężczyzny, który udał się na zakupy do pobliskiego sklepu. Zaginięcie zgłoszone zostało także na policję.

Według ustaleń śledczych mężczyzna spadł z wysokości 11. piętra do szybu windy. - Policjanci we wtorek wieczorem zostali poinformowani o zaginięciu 76-letniego mieszkańca osiedla Piastowskiego. Mężczyzna wyszedł z domu i do niego nie wrócił. Jego ciało odnaleziono w szybie windy - powiedział w rozmowie z portalem rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.

Na razie nie są znane dokładne okoliczności tego zdarzenia. Policja sprawdzać będzie także, czy w wypadku nie brały udziału osoby trzecie. Konieczne będzie sprawdzenie stanu technicznego budynku oraz dokumentacja dotycząca stanu samej windy.