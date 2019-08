Piotr Woźniak-Starak zostanie dziś pożegnany w Konstancinie-Jeziornej. Pogrzeb jutro w Fuledzie

adareks 17 minut temu Oceniono 2 razy 2

Wyrazy współczucia dla rodziny tragicznie zmarłego. Przy okazji. W Polsce można grzebać prochy bliskich na prywatnych posesjach? Pytam ponieważ w Fuledzie nie ma cmentarza. Pamiętam jak 2 lata temu miałem zamiar złożyć prochy bliskiej mi osoby( takie miała życzenie) na prywatnej, ogrodzonej i nie mieszkalnej części działki ale mi odmówiono, tłumacząc to przepisami sanitarnymi i prawnymi, które to uniemożliwiają. Czy może coś się zmieniło i to nie przepisy prawne o tym decydują tylko ... co? No właśnie, co?