Pcim. Przygotowali z dziećmi mural z napisem "Gościnność". Ktoś go zamazał i domalował znak Polski Walczącej

jezierskiadam 6 minut temu

Z doświadczenia ludzi wynika, że wszystko, co ma swój początek, ma także swój koniec.

Czy zasada ta może dotyczyć Kościoła Rzymsko-Katolickiego?

2000 lat to bardzo długo. Hipotezy polityczne sprawdzają się pod warunkiem przyjęcia właściwej metodologii. W przypadku KK prorokować nie jest trudno.



Uchwalony na pierwszym Soborze Watykańskim dogmat o nieomylności papieży, zamknął możliwości wariantowego przebiegu dalszej historii Kościoła. Od tego momentu należało jedynie czekać, aż któryś z papieży popełni kardynalny błąd. Takich błędów doczekaliśmy się w wykonaniu XX-sto wiecznych papieży Piusa XII, Pawła VI i Jana Pawła II. Od błędów popełnionych przez „nieomylnych” papieży nie ma już odwrotu.

Dogmat o nieomylności uchwalono w okresie krwawych walk o utrzymanie władzy świeckiej papieży nad Państwem Kościelnym. Celem dogmatu było usprawiedliwienie niesłychanych okrucieństw dokonywanych na rozkaz papieża. Nadanie sankcji religijnej zbrodniom wojennym nie pomogło wygrać wojny. Powstańcy pod wodzą Garibaldiego doprowadzili do zjednoczenia Włoch, a Kościołowi pozostał jedynie obszar Watykanu. Państwo Kościelne przestało istnieć. Dogmat o nieomylność pozostał.



To, jak będzie przebiegał upadek katolicyzmu, zależy w znacznym stopniu od niewierzących i od wyznawców innych religii. Zachowanie wyznawców katolicyzmu, szczególnie zachowania fanatycznych wyznawców są bardzo łatwe do przewidzenia. Pierwszym etapem jest podział. Podział na prawowiernych i podejrzanych o chęć odejścia od tradycyjnej doktryny.

W Polsce podział już nastąpił.



