Uniejów chce eksmitować z miasta uzależnionych od alkoholu

Tytuł brzmi pejoratywnie, ale po przeczytaniu pomysł jest zupełnie niezły tylko by należało z psychologiem przekonać tych ludzi do tego "nic o nas bez nas".

Może oprócz kumpli mają rodziny i mimo chlania opiekują się nimi w jakiś sposób?

Po za tym jeżeli to nie są ich mieszkania to można napisać nie eksmisja tylko przeniesienie.



To może grubasów przenieść z dala od cukierni i hamburgerów

i cukrzyków przenieść z dala od cukierni . TAK TAK TAK naprawdę niezły pomysł.



BTW.Kiedyś czytałem że Niemcy dogadali się z ruskimi i swoich niegrzecznych chłopców, zamiast do poprawczaka wysyłali do wioski na syberie, poza kilkoma elementami niereformowalnymi dawało to niezłe efekty.