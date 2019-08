Lubelskie. Zginął 21-letni motocyklista. Mężczyzna zderzył się z łosiem

Policja wyjaśnia okoliczności wypadku, do jakiego doszło we wtorek w miejscowości Tyśmienica (woj. lubelskie). 21-letni motocyklista, który jechał drogą wojewódzką w kierunku Parczewa, po przejechaniu zakrętu, zderzył się z łosiem.

21-latek był po wypadku reanimowany i przewieziony do szpitala, jednak nie udało się go uratować, mężczyzna zmarł. Według ustaleń policjantów, 21-latek z Parczewa wybrał się tego dnia na krótką przejażdżkę motorem, by sprawdzić akumulator.

Jak informuje Wirtualna Polska, zwierzę nie przeżyło zderzenia. - W okolicach Lasów Parczewskich bardzo często dochodzi do wypadków z udziałem zwierząt - mówił portalowi rzecznik parczewskiej policji, Artur Łopacki.

Policja z tamtych okolic apeluje o ostrożność podczas jazdy przez tereny zalesionych.