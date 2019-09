Nie tylko Niemcy i Rosjanie. 80 lat temu zaatakowali też Słowacy<<<

bb7676 pół godziny temu Oceniono 3 razy 3

i kto jeszcze. wojna wcale nie zaczęła się 1 września 1939r tylko rok wcześniej aneksja Czechosłowacji. i teraz niespodzianka: jak pamiętamy Niemcy postawiły rządowi w Pradze ultimatum dotyczące Sudetów. kto jeszcze zażądał od Czechosłowacji w ultimatum oddania części jej terytorium? no ? dodam, że było to uzgodnione z Niemcami? otóż drodzy rodacy to Polska zażądała oddania Spiszu o Orawy i w 1938 roku wraz z Niemcami dokonała zaboru Czechosłowacji. Oczywiście nie przeszkadza to nam w ustawianiu się na pierwszym miejscu w kolejce ofiar wojny. pedagogika ofiar zbiera żniwo, otóż nie byliśmy wyłącznie ofiarami byliśmy również cynicznymi agresorami. bardzo ciekawie opisał negocjacje polska - niemieckie w sprawie tego kto zajmie jakie terytoria Czechosłowackie opisał w swoich dziennikach Gebbels. polecam każdemu polskiemu patriocie. dodam, że niecały rok później Polska podzieliła los Czechosłowacji