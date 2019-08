Lubuskie. Uciekając przed policją, wjechali na plażę pełną ludzi. Rozbiegli się i udawali, że to nie oni

mer-llink godzinę temu Oceniono 14 razy 12

Oczewista oczewistość: to nie my, a to nie nasza ręka, i te kluczyki nie w naszej kieszeni.

Tak samo PiS gardłuje w sprawie afery w MinSprawiedliwości.

Wniosek:

autkiem jechał Suweren przeszkolony przez PiS. I poza tym jechał na nieszpory, to po coPolicja się wtrąciła?