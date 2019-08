Premier Mateusz Morawiecki wprowadził stopień alarmowy ALFA. Obowiązuje na terenie całego kraju

Stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP będzie obowiązywał od środy 28 sierpnia (od godz. 00:01) do wtorku 3 września (do godziny 23:59). Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o jego wprowadzeniu ze względu na uroczystości upamiętniające 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz oficjalną wizytę prezydenta USA Donalda Trumpa, który przyleci do Polski w sobotę 31 sierpnia.

REKLAMA

Premier wprowadził stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP. Co to dla nas oznacza?

Stopień ALFA jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jego wprowadzenie ma charakter prewencyjny. Taki sam stopień alarmowy wprowadzano przy organizacji innych wydarzeń międzynarodowych, np. w czasie tzw. szczytu bliskowschodniego w Warszawie, szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach oraz Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Jak informuje portal antyterroryzm.gov.pl, wprowadzenie stopnia alarmowego ALFA jest przede wszystkim "sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności". Należy jednak pamiętać, że w czasie, gdy obowiązuje stopień ALFA, wszyscy powinniśmy zwracać szczególną uwagę na sytuacje niecodzienne, takie jak nietypowo zachowujące się osoby czy torby i plecaki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych. Każdą taką sytuację należy zgłosić służbom, dzwoniąc na numer telefonu 112 lub 997. Stopnie alarmowe CRP dotyczą bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.