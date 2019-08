Biskupi murem za abp. Jędraszewskim. Modlitwy za "pierwsze ofiary ideologii LGBT"

Rada Biskupów Diecezjalnych KEP zebrała się we wtorek na Jasnej Górze. Duchowni rozprawiali m.in. na temat LGBT. Jak czytamy w komunikacie, podczas obrad duchowni wyrazili poparcie dla "zdecydowanej postawy abp. Marka Jędraszewskiego, zaatakowanego za krytykę ideologii LGBT+". "Wyrażamy naszą solidarność z krakowskim metropolitą. Modlimy się także za tych, którzy stają się pierwszymi ofiarami tej ideologii, aby mogli osobiście doświadczyć miłości Chrystusa” - stwierdzili biskupi.

REKLAMA

KEP broni abp. Jędraszewskiego i zapowiada dokument o LGBT

W komunikacie podkreślono, że zgodne z decyzją KEP z czerwca, we wrześniu pracę rozpocznie Biuro Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży.

Biskupi zwrócili też uwagę na "nasilające się ataki na obiekty sakralne". W związku z tym skierują do wiernych oddzielny dokument - "Stanowisko biskupów diecezjalnych w sprawie aktów przemocy motywowanych nienawiścią wobec Kościoła katolickiego i jego wiernych". Powstać ma też dokument dotyczący nauczania Kościoła wobec LGBT.

Duchowni poświęcili również uwagę wychowaniu dzieci i młodzieży. "Biskupi przypominają, że to konstytucja gwarantuje im prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Zajęcia dodatkowe mogą natomiast zgłaszać kompetentne podmioty kierujące się chrześcijańską i katolicką antropologią. Biskupi przypominają rodzicom, że mogą oni składać specjalne oświadczenia w przedszkolach oraz innych placówkach wychowawczych" - informuje KEP w komunikacie.

Abp Marek Jędraszewski o "tęczowej zarazie"

Przypomnijmy: abp Jędraszewski podczas obchodów 75. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego wygłosił kazanie, podczas którego zaatakował osoby o odmiennej orientacji. - Czerwona zaraza już po naszej ziemi nie chodzi. Co wcale nie znaczy, że nie ma nowej, która chce opanować nasze dusze, serca i umysły. (...) Nie czerwona, ale tęczowa - mówił metropolita krakowski.

Kolejne kontrowersyjne wystąpienie duchownego miało miejsce 15 sierpnia. - Stoi przed nami kolejne niebezpieczeństwo, (...) ideologia ateistyczna. Jest to ideologia, która jednocześnie kwestionuje prawdę o człowieku, stworzonym na obraz Boga i boże podobieństwo, jako kobieta i mężczyzna. To się kwestionuje. I uważa się, że to od naszego wyboru zależy to, czy będziemy kobietą czy mężczyzną - powiedział w homilii wygłoszonej w Ludźmierzu.