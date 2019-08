Szczecin: Mężczyzna nagrywał dziecko w autobusie. Miał przy sobie materiały pedofilskie

68jacekw 23 minuty temu Oceniono 12 razy 0

Pan artysta Sadowski latami molestował dziewczynki z zespołu Tęcza.Wiedziano o tym w TVP,wiedziano w Polsacie.Ofiary zgłaszaja sie do prokuratury,dziennikarz Wirtualnej Polski ma kilkanaście zeznań.Ale to żadna afera bo to nie wikary z Koziej Wólki tylko bywalec salonów i celebryta.