Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Warszawie [HARMONOGRAM]

siwywaldi godzinę temu Oceniono 2 razy 2

Obchody rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w Warszawie, to kompromitacja. A brak na Westerplatte Prezydenta zjednoczonej Europy Donalda Tuska, który do tego jest rodowitym Gdańszczaninem, to MEGA WSTYD dla obecnego rządu i władz.



Ojej, zapomniałem że nie jest tego godny, bo przecież jego dziadek był w Wermachcie.... :-)