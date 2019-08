80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Donald Trump wygłosi przemówienie w Warszawie [HARMONOGRAM]

pwiejacz godzinę temu Oceniono 4 razy 4

Co do obchodów 80-lecia wybuchy Drugiej Wojny Światowej to czytając i słuchając informacji obecnie rozpowszechnianych przez media dochodzi się do wniosku że wojnę tą wywołał Związek Sowiecki. To chyba jakieś pośmiertne zwycięstwo propagandy Goebbelsa. Był kiedyś taki dowcip, co to Goebbels w piekle żałował że nie miał takiej propagandy jaka jest w Polsce - bo by nikt nigdy się nie dowiedział że Niemcy przegrały tą wojnę.